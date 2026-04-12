"Drmala me je trema, znala sam da je ovo moj poslednji meč": Katarina odvela Srbiju na EP, ali tamo neće igrati

Rukometašice Srbije potvrdile su plasman na Evropsko prvenstvo.

U poslednjem kolu su u Novom Sadu bile ubedljive protiv Ukrajine (30:21). Ubedljiva pobeda za izabranice Sandre Kolaković i ujedno poslednji meč u reprezentativnoj karijeri za Katarinu Krpež-Šlezak koja je bila jedna od najzaslužnijih za plasman na turnir na kom neće igrati. "Mnogo sam srećna, bitno nam je bilo da pobedimo i potvrdimo odlazak na prvenstvo. Bila je ovo moja poslednja utakmica, bilo mi je teško. Drmala me je trema jer znam da je kraj. Devojke su mi