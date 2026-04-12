Istorijski uspeh lekara: Urađena prva transplantacija pluća u Srbiji

- Za velikim zadovoljstvom mogu da kažem da je uspešno obavljena prva transplantacija pluća u Srbiji, u saradnji sa timom Medicinskog univerziteta u Beču.

Iako dug put predstoji, pacijent se dobro oporavlja. Ovaj zahvat je plod dugog rada i sistematskih priprema - kaže profesorka Maja Ercegovac, direktorka Klinike za grudnu hirurgiju. Zbog saradnje sa kolegama u Beču, čitav protokol – priprema, procena, hirurški rad, postoperativni tok – izgrađen je po uzoru na transplantacioni program u Beču. Saradnja sa austrijskim hirurzima daje priliku našim pacijentima, kako navodi, da budu operisani po vodećim svetskim