Kako se slavi pravoslavni Uskrs u Holivudu: Ovi poznati poštuju iste običaje kao i mi, jedno ime niko ne očekuje

Dok se danas širom Srbije i pravoslavnog sveta slavi Uskrs, i ove svetske zvezde farbaju jaja, pale sveće i poštuju običaje kao i mi.

Oskarovac Tom Henks je zbog ljubavi promenio veru. Kada se oženio glumicom Ritom Vilson, primio je pravoslavlje, koje je deo njenog bugarsko-grčkog nasleđa. Njihov dom često odiše mirisom tamjana i prazničnom toplinom po pravoslavnim običajima. A glumcica neretko deli i pravoslavna obeležja i poruke na mrežama: Zvezda serije "Castle" nikada nije zaboravila svoje korene. Iako rođena u Kanadi, Stana Katić i dalje neguje srpsku tradiciju, a Vaskrs proslavlja sa