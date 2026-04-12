Kakva ludnica na jednom od najlepših stadiona na svetu: Sedam golova, preokret i jasan znak kome ide titula

Inter je u spektakularnoj utakmici pobedio Komo sa 4:3 i došao nadomak titule u Seriji A.

Posle neverovatnog preokreta je tim Kristijana Kivua došao na 75 bodova, čak devet više od drugoplasiranog Napolija i samo čudo može da ih spreči da dođu do Skudeta u preostalih šest kola. Neverovatan meč viđen je na stadionu "Đuzepe Sinagalja", jednom od najlepših stadiona na svetu. Komo, pod palicom Seska Fabregasa, igra prelep fudbal i to se videlo i na ovom meču. Preko Aleksa Valjea i Nika Paza su poveli sa 2:0, ali je u nadoknadi prvog dela Markus Tiram