Nedeljni horoskop: Lav se uzdiže na lestvici karijere, Vagu čeka ljubavni preokret, a vas?

Nedeljni horoskop od 13. do 19. aprila 2026. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Nedeljni horoskop od 13. do 19. aprila 2026. godine donosi situacije u kojima ćete morati da prilagodite svoj stav novim okolnostima, ali bez odustajanja od ključnih ciljeva.

Na poslu se otvaraju vrata kroz osobu koja vas ranije nije primećivala, moguće je novo zaduženje ili promena tima. U ljubavi se pokreće tema zajedničke odgovornosti, pa se jasnije vidi ko koliko ulaže. Slobodni Ovnovi mogu da upoznaju nekoga u kratkom susretu, ali sa snažnim utiskom. Obratite pažnju na tempo, izbegavajte pretrpavanje rasporeda. Najbolji dani biće vam ponedeljak i četvrtak. Praktične odluke su u fokusu vašeg nedeljnog horoskopa - sređivanje