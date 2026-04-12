Srbija ispala sa Svetskog kupa: Težak poraz od Hrvatske na Uskrs

Vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je jutros od Hrvatske 11:6 i to znači da su "delfini" ispali sa Svetskog kupa.

Jedino je pobeda od pet ili više golova razlike sigurno garantovala odlazak na završni turnir u Australiji tokom leta, međutim naša ekipa nije bila ni blizu tog uspeha. S obzirom da se ne radi o jednom od najvažnijih vaterpolo takmičenja, Srbija neće mnogo žaliti, dok je Hrvatskoj mnogo više značio ovaj rezultat jer je tako obezbedila plasman na Svetski kup gde može da ostvari uslov za veća takmičenja. Ovom pobedom Hrvatska je obezbedila odlazak na završni turnir,