Svečana ponoćna liturgija u Hramu Svetog Save: Vernici uz molitvu i radost dočekali Vaskrs

Vikarni episkop toplički Petar služi u Hramu Svetog Save vaskršnju arhijerejsku liturgiju koja je počela u ponoć, dok će jutarnju liturgiju, sa početkom u 9.00 sati, služiti vikarni episkop moravički Tihon.

Liturgija je počela pojanjem vaskršnjeg tropara “Hristos vaskrse!”, a proslava najvećeg hrišćanskog praznika počela je vaskršnjim jutrenjem i ophodom oko hrama, dok su verni u svojim rukama nosili sveće koje su zapalili sa blagodatnim ognjem koji je stigao iz Svete zemlje - Jerusalima, sa Groba Gospodnjeg. Arhijerej, koji će prevoditi ponoćnu liturgiju, Blagodatnim ognjem upalio je prvu sveću kako bi tim svetim plamenom svi prisutni vernici upalili svoje sveće.