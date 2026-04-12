"Znamo odakle nam preti opasnost": Obradović sa igračima Zvezde radno proveo Uskrs i uputio molbu navijačima

Crvena zvezda radno je provela Uskrs, pošto je morala da se srpema za meč ABA lige sa rumunskim Klužom.

Pre svega toga su Saša Obradović i njegovi izabranici, zajedno sa članovima Uprave proslavili hrišćanski praznik u lepoj atmosferi i sa kucanjem jajima. "Na prvom mestu svima želim da čestitam Uskrs - Hristos Voskrse. Da ga provedu sa svojim porodicama u sreći, zdravlju, ljubavi i miru...", rekao je Obradović na početku. Potom se osvrnuo na meč. "Očekuje nas teška i specifična utakmica protiv rivala koji je ove sezone pokazao u više navrata da ima veliki kvalitet.