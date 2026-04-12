Netanjahuu odobreno odlaganje u postupku zbog korupcije: Suđenje "na čekanju" zbog rata u Iranu

Kancelarija državnog tužioca Izraela odobrila je zahtev premijera te zemlje Benjamina Netanjahua da se on danas ne pojavi pred sudom i svedoči u postupku koji se protiv njega vodi zbog korupcije, prenosi danas Tajms of Izrael.

Tužilac je prihvatio da se današnje ročište odloži, dok će naknadno razmatrati Netanjahuov zahtev da se i to pojavljivanje pred državnim organima odloži na neodređeno. Suđenje je stavljeno "na čekanje" zbog rata u Iranu, koji je počeo 28. februara. Netanjahu je trebalo danas da se pojavi i da iskaz, jer je u međuvremenu dogovoreno dvonedeljno primirje, koje je u sredu proglasio predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp. Netanjahu je u petak podneo zahtev