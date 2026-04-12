Nije postignut sporazum u Pakistanu: Vens kaže - lošija vest za Teheran, nego za SAD

Američki potpredsednik Džej Di Vens je izjavio da njegov pregovarački tim napušta Pakistan, pošto nije postigao sporazum sa Iranom, što predstavlja, kako je ocenio, mnogo lošija vest za Teheran, nego što je to loša vest za SAD.

Vraćamo se u SAD posle 21 sata razgovora bez sporazuma. Jasno smo dali do znanja šta su naše crvene linije, rekao je Vens novinarima. Vens je naveo da Teheran nije prihvatio američki zahtev da Iran obustavi program razvoja atomskog oružja, javlja Rojters. Teheran je saopštio da su američki “preterani” zahtevi onemogućili postizanje sporazuma, zbog čega su razgovori okončani. Iran je pre Vensove izjave saopštio da će pregovori biti nastavljeni i da će tehnički