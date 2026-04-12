Parlamentarni izbori u Mađarskoj: Orban želi peti mandat, ankete prednost daju Mađaru

U Mađarskoj se održavaju parlamentarni izbori na kojima premijer Viktor Orban želi da osvoji peti mandat, dok ankete pokazuju prednost lideru opozicije Peteru Mađaru, javila je britanska agencije Rojters na svom sajtu.

Mađarska izborna komisija objavila je da je do 15 sati glasalo 66,01 odsto birača, odnosno 4.968.713, što je oko 24 odsto više nego u isto vreme na izborima pre četiri godine. Pre četiri godine, kako pokazuju podaci izborne komisije, do 13 sati glasalo je 33,14 odsto birača, dok je ukupna izlaznost na izborima bila 59,6 odsto. Biračka mesta otvorena su u šest sati, a pravo glasa ima 7.527.742 birača, koji mogu da glasaju do 19 sati. Opoziciona stranka Tisa vodi u