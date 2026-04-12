Putin ponudio posredovanje u rešavanju sukoba na Bliskom istoku

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je iranskom kolegi Masudu Pezeškijanu da je spreman da učestvuje u posredovanju u bliskoistočnom sukobu, saopštio je danas Kremlj.

Tokom telefonskog razgovora sa Pezeškijanom, Putin je "naglasio da je spreman da nastavi da olakšava potragu za političkim i diplomatskim rešenjem sukoba i da služi kao posrednik u naporima za postizanje pravednog i trajnog mira na Bliskom istoku", dodao je Kremlj. U Pakistanu su juče i danas održani mirovni pregovori o rešavanju sukoba započetog 28. februara američko-izraelskim napadima na Iran.