Putin ponudio posredovanje u rešavanju sukoba na Bliskom istoku
N1 Info pre 1 sat | Beta
Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je iranskom kolegi Masudu Pezeškijanu da je spreman da učestvuje u posredovanju u bliskoistočnom sukobu, saopštio je danas Kremlj.
Tokom telefonskog razgovora sa Pezeškijanom, Putin je "naglasio da je spreman da nastavi da olakšava potragu za političkim i diplomatskim rešenjem sukoba i da služi kao posrednik u naporima za postizanje pravednog i trajnog mira na Bliskom istoku", dodao je Kremlj. U Pakistanu su juče i danas održani mirovni pregovori o rešavanju sukoba započetog 28. februara američko-izraelskim napadima na Iran.