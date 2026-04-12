Tramp predviđa da će se Iran vratiti za pregovarački sto: "Mogao bih da ih uništim za jedan dan"

Predsednik SAD Donald Tramp predviđa da će se Iran vratiti za pregovarački sto, upozoravajući da bi "mogao da uništi Iran za jedan dan". "Predviđam da će se vratiti i dati nam sve što želimo", rekao je Tramp na Foks njuzu. "Želim sve...

Oni nemaju karte", dodao je američki predsednik. Tramp je takođe branio svoju pretnju od prošle nedelje, kada je rekao da će "cela civilizacija nestati", tvrdeći da je ta izjava ono što je dovelo Teheran za pregovarački sto. "Kada govorim o civilizaciji. Zaista se promenilo. Zaista jeste. Ali razmislite o tome. Dozvoljeno im je da kažu: 'Smrt Americi. Smrt ovome. I ja dam jednu izjavu, a oni kažu - oh, strašna stvar. Ta izjava ih je dovela do pregovaračkog stola i