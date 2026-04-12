Putin razgovarao telefonom sa predsednikom Irana: Moskva će doprineti političkom i diplomatskom rešenju sukobaa

Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa predsednikom Irana Masudom Pezeškijanom o situaciji na Bliskom istoku i potvrdio spremnost Moskve da nastavi da doprinosi političko-diplomatskom rešenju krize, saopšteno je iz Kremlja.

"Putin je naglasio spremnost da nastavi da pomaže u potrazi za političkim i diplomatskim rešenjem sukoba i da posreduje u naporima za uspostavljanje pravednog i trajnog mira na Bliskom istoku", ističe se u saopštenju objavljenom na sajtu Kremlja. U tom cilju, kako se navodi, Rusija će nastaviti aktivne kontakte sa svim partnerima u regionu. Tokom razgovora, Pezeškijan je izneo ocenu nedavnih pregovora između Irana i SAD održanih u Islamabadu i zahvalio Rusiji na,