Rukometašice Srbije pobedile Ukrajinu i obezbedile plasman na Evropsko prvenstvo

Rukometašice Srbije pobedile su Ukrajinu u Novom Sadu rezultatom 30:21 u meču poslednjeg kola Grupe 5 kvalifikacija i tako obezbedile plasman na Evropsko prvenstvo.

Izabranice Sandre Kolaković od početka do kraja kontrolisale su ritam meča u Slanoj bari i nijednog trenutka nisu dozvolile rivalu da ozbiljnije zapreti. Srbija je na poluvremenu imala solidnu zalihu od šest golova razlike, a u nastavku je rutinski odbila svaki pokušaj Ukrajinki da se vrate u utakmicu i mirno privela posao kraju. Najefikasnije u srpskom timu bile su Anđela Janjušević i Katarina Krpež - Sležak sa po šest golova. Dragana Cvijić postigla je četiri, a