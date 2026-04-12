Najmanje 200 mrtvih u vazdušnom napadu na pijacu u Nigeriji, meta bio Boko Haram

Najmanje 200 ljudi poginulo je danas, a više njih je ranjeno u vazdušnom napadu na lokalnu pijacu u saveznoj državi Jobe na severoistoku Nigerije, tokom vojne operacije protiv ekstremista Boko Harama, dok identitet vazduhoplovnih snaga koje su izvele napad nije potvrđen.

Prema navodima lokalnih izvora, napad se dogodio na pijaci Džili u oblasti Fučimiram, u okviru lokalne samouprave Gejdam u saveznoj državi Jobe, u blizini granice sa oblašću Gubio u susednoj državi Borno, navodi portal "9Njuz Nigerija". Izveštaji ukazuju da su vazdušni udari izvedeni tokom operacije usmerene na pripadnike ekstremističke grupe Boko Haram, koji su, prema tim navodima, došli na pijacu kako bi naplatili dažbine od trgovaca i pribavili zalihe. Pijaca