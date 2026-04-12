Zbog radova u centru Beograda od 14. do 17. aprila izmene rada javnog prevoza

Beogradski Sekretarijat za javni prevoz najavio je da će zbog radova u Takovskoj ulici od 14. do 17. aprila doći do promene u radu linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj Takovske ulice na delu između zona raskrsnica sa ulicama Džordža Vašingtona i Svetogorskom (raskrsnice slobodne za saobraćaj), piše u saopštenju. Trolejbuske linije 28 i 40 se ukidaju i uspostavlja se autobuska linija 28A, čija će trasa u oba smera biti : Studentski trg – Vase Čarapića – Makedonska – Braće Jugović – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska i dalje na redovnoj trasi trolejbuske linije 28.