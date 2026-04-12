Ministar Milićević prisustvovao uskršnjoj liturgiji u Vukovaru

U Sabornom hramu Svetog oca Nikolaja arhiepiskopa mirlikijevskog u Vukovaru, u Hrvatskoj, danas je povodom Uskrsa, služena liturgija kojoj je prisustvovao i ministar Vlade Srbije zadužen za dijasporu Đorđe Milićević, saopšteno je u Beogradu.

On je, nakon liturgije koju je služio episkop eparhije Osečkopoljske i Baranjske vladika Heruvim, čestitao Uskrs Srbima koji ga slave i poželeo im da ga provedu u miru, zdravlju i porodičnom zajedništvu. "Na najveći hrišćanski praznik, važno je da budemo zajedno, da pokažemo razumevanje i da sačuvamo ono što je najvrednije – mir, stabilnost i veru u budućnost", rekao je ministar, piše na sajtu Vladu Srbije.