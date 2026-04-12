Siner uspeo ono što je samo Đoković pre njega i nastavio istorijsku dominaciju

Janik Siner nastavio je da piše istoriju tenisa, pošto je u finalu Mastersa u Monte Karlu pobedio Karlosa Alkaraza sa 2:0, po setovima 7:6 (5), 6:3.

Italijanski teniser je ovom titulom uspeo da uradi nešto što je pošlo za rukom samo još Novaku Đokoviću u istoriji tenisa. Siner je pre dominacije u Monte Karlu najbolji bio i na mastersima u Indijan Velsu i Majamiju, tako da je vezao tri velike titule. Samo je još Đoković 2015. godine uspeo da osvoji Indijan Vels, Majami i Monte Karlo u nizu. Zanimljivo je da je Novak tada propustio Masters u Madridu, a onda je osvojio i Rim, pa je posle toga igrao finala u Kanadi