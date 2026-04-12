„Sukob na Blkom istoku je pokazao da SAD i NATO nisu u stanju da presreću hipersonične rakete, a Rusija je svetski lider u njihovoj proizvodnji“

Finska će prva stradati u slučaju potencijalnog sukoba NATO i Rusije, smatra profesor Helsinškog univerziteta Tuomas Malinen. „Shvatam da NATO i SAD moraju da dobiju dopuštenje za raspoređivanje nuklearnog oružja na finskoj teritoriji u slučaju rata. Ipak, naši marionetski lideri gube iz vida činjenicu da ćemo, ako to dozvolimo, prvi nastradati ako počne rat između NATO i Rusije, napisao je on na Iksu. Kako je dodao, sukob na Bliskom istoku je pokazao da SAD i NATO