Izrael se sprema za obnovu sukoba sa Iranom

Načelnik generalštaba general-potpukovnik Ejal Zamir naložio vojsci da pređe u pojačano stanje pripravnosti

Tri izraelske najveće televizije i drugi mediji danas su objavili, pozivajuči se na različite dobro obaveštene vojne izvore, da se izraelska vojska sprema za obnovu sukoba sa Iranom, nakon što nije postignut sporazum na pregovorima o trajnom miru između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Pakistanu. Portal Ynet je objavio da je načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), general-potpukovnik Ejal Zamir, naložio vojsci da pređe u "pojačano stanje