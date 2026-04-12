Pregovori između Izraela i Libana očekuju se u utorak

Na dan kada je objavljen sporazum o prekidu vatre, Izrael je izveo vazdušne napade na Bejrut u kojima je ubijeno više od 300 ljudi

BEJRUT- Očekuje se da će pregovori između Izraela i Libana početi u utorak u Vašingtonu, saopštila je danas kancelarija libanskog predsednika Žozefa Auna. Izrael želi da libanska vlada preuzme odgovornost za razoružavanje Hezbolaha, libanskog militantnog pokreta koji se u znak podrške Iranu pridružio ratu u prvim danima, prenosi Skaj njuz. Na dan kada je objavljen sporazum o prekidu vatre u Iranu, 8. aprila, Izrael je izveo vazdušne napade na Bejrut u kojima je