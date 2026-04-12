U Evropi letovi sve više kasne

Avio-kompanije podižu cene i smanjuju letove zbog rasta troškova goriva

Rast cena mlaznog goriva, koji je u poslednjim nedeljama skočio sa oko 85-90 na 150-200 dolara po barelu, primorao je veliki broj avio-kompanija širom sveta da podižu cene karata, uvode dodatne takse i revidiraju poslovne prognoze, preneo je Rojters. Među najpogođenijima su Er Frans, koja planira poskupljenje dugolinijskih karata, Delta Erlajns, koja smanjuje kapacitete i povećava naknade za prtljag, kao i Junajted Erlajns, koji smanjuje neprofitabilne letove i