Ukrajinske oružane snage su u proteklih 24 sata prekršile primirje 1.971 put

Rusija prijavila stotine napada u pograničnoj zoni

Moskva – Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je od početka primirja zabeleženo 258 incidenata granatiranja ruskih pograničnih područja i vojnih položaja. Kako se navodi u izveštaju koji prenosi TASS, jedinice ukrajinskih oružanih snaga su u tim napadima koristile višecevne raketne sisteme, artiljeriju, tenkove i minobacače. Rusko vojno ministarstvo ističe da su, pored granatiranja, zabeleženi i brojni napadi bespilotnim letelicama. Prema njihovim podacima,