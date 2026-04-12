Dan D u Mađarskoj: Građani odlučuju - Viktor Orban ili Peter Mađar

U Mađarskoj se održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača.

Prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, poštom iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije. Biračka mesta u Mađarskoj otvaraju se u šest sati a zatvaraju se u 19 sati, prenosi Rojters. Prema anketama javnog mnjenja, glavni rivali su stranka Fides aktuelnog mađarskog premijera Viktora Orbana i proevropska stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar. Na izborima, koji se održavaju u 106 izbornih jedinica,