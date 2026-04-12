Mladić uhapšen zbog nesreće kod Aleksinca u kojoj je poginula devojka

D.T. (23) iz Aleksinca uhapšen je zbog sumnje da je juče ujutru oko 4.45 časova, u selu Donji Adrovac kod Aleksinca, upravljajući autom marke "opel" sleteo s puta i udario u betonsku stazu a potom i u betonski stub.

Pri tome je poginula osamnaestogodišnja putnica u vozilu. Alkotestom je utvrđeno je da je D. T. vozilom upravljao sa 1,14 promila alkohola u organizmu, dok je testom na prisustvo psihoaktivnih supstanci ustanovljeno da je vozio i pod uticajem benzodiazepina. Vozač i suvozač (22) su u udesu lakše povređeni, dok je druga putnica (18) sa teškim povredama zbrinuta u Kliničkom centru u Nišu. Osumnjičeni je priveden višem javnom tužiocu u Nišu uz krivičnu prijavu za delo