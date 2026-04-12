Preliminarni rezultati izbora u Mađarskoj: Tisa ima dvotrećinsku većinu, Orban gubi vlast

Prema do sada obrađenim podacima, na parlamentarnim izborima u Mađarskoj pobedila je stranka Tisa.

Na osnovu podataka sa obrađenih 98,62 odsto biračkih mesta, Tisa osvaja 138 poslaničkih mesta u mađarskom parlamentu, koji broji 199 mesta. Fides je drugi sa 55 mesta. Cenzus je prešla i stranka Naša otadžbina sa šest poslaničkih mesta. Tisa je osvojila tri miliona glasova, odnosno oko 900.000 glasova više u odnosu na Fides. Lider stranke Tisa Peter Mađar proglasio je pobedu. "Ponovo smo osvojili našu zemlju. Imaćemo snažnu dvotrećinsku većinu u parlamentu", rekao