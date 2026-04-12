Živinarstvo jedan od najzdravijih sektora: Srbija godišnje proizvede 1,57 milijardi jaja

Živinarska proizvodnja predstavlja jedan od najzdravijih segmenata domaćeg stočarstva, sa stabilnim rastom, visokim standardima kvaliteta i značajnim izvoznim potencijalom - kako ka tržištu EU, tako i ka zemljama CEFTA.

Iako u ukupnom BDP-u Srbije, procenjenom na oko 60 milijardi evra, učestvuje sa manje od jedan odsto, značaj ovog sektora za ruralna područja i izvoz je nemerljiv, kaže za Biznis.rs sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda u Privrednoj komori Srbije Nenad Budimović. "Živinarski sektor čini približno 10 do 15 odsto bruto dodate vrednosti u poljoprivredi, što je oko 350 do 500 miliona evra. Ukupna vrednost godišnje proizvodnje mesa i jaja