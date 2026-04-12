U Grdeličkoj klisuri obeležena godišnjica bombardovanja voza: položeni venci, odata počast žrtvama NATO udara

Na godišnjicu jednog od najtragičnijih događaja tokom NATO bombardovanje SRJ 1999, danas je u Grdelička klisura održana komemoracija i položeni venci u znak sećanja na stradale u napadu na putnički voz.

Komemorativnom skupu prisustvovali su gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, nečelnik Jablaničkog upravnog okruga, delegacije Vojske Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, kao i predstavnici Železnice Srbije. Počast žrtvama odali su i članovi udruženja ratnih veterana, boraca ratova, kao i porodice nastradalih u bombardovanju, zajedno sa brojnim građanima. U atmosferi tišine i sećanja, delegacije su položile vence i zapalile sveće na mestu gde