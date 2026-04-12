Mađari biraju parlament, glavni rivali Orbanov Fides i Mađarova Tisa

U Mađarskoj se održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača. Prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

Šta očekuju građani Mađarske Izlaznost do 9 sati 16,89 odsto Na parlamentarnim izborima u Mađarskoj do 9 sati izlaznost je bila 16,89 odsto, saopštila je mađarska izborna komisija. Komisija navodi da je izlaznost u Budimpešti do 9 sati bila 15,96 odsto. Opširnije Kraće Orban: Ovde sam da pobedim Mađarski premijer Viktor Orban glasao je na biračkom mestu u Budimpešti. Nakon što je glasao, rekao je "došao da pobedi". Naveo je da su današnji izbori praznik demokratije