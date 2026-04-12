Međusobne optužbe Kijeva i Moskve za kršenje uskršnjeg primirja, razmenjeno po 175 zarobljenika

Rat u Ukrajini – 1.509. dan. Uskršnje primirje, koje je proglasio predsednik Rusije Vladimir Putin, na snazi je do kraja dana. Kijev i Moskva optužuju se međusobno za hiljade slučajeva kršenja prekida vatre. Pre zvaničnog zatišja na frontu, dve strane su razmenile po 175 ratnih zarobljenika.

Kijev: Ukupno 2.299 kršenja uskršnjeg primirja Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je danas da je u protekla 24 sata registrovano 120 razmena vatre između ukrajinskih i ruskih trupa, a od 7.00 zabeleženo je ukupno 2.299 kršenja uskršnjeg primirja. "Posle 16.00, zaključno sa krajem dana, zabeležena su 1.723 slučaja kršenja primirja: 25 neprijateljskih jurišnih dejstava, 365 neprijateljskih granata, 566 napada dronova-kamikaza i 767 napada dronovima sa