Pregovori u Islamabadu završeni bez dogovora; Vens: Dali smo svoju konačnu ponudu; Teheran: Razumevanje o nizu pitanja

Do kasno u noć u Islamabadu su trajali razgovori između SAD i Irana o okončanju konflikta, Ormuskom moreuzu, iranskim zamrznutim sredstvima i Libanu. Izrael, koji ne učestvuje u pregovorima, istakao je spremnost za nastavak vojnih akcija protiv Teherana i Hezbolaha.

06:35 Teheran: Razlike u mišljenju o dve do tri važne stvari Esmail Bagai je izjavio da su Iran i SAD "postigli razumevanje o nizu pitanja" i da postoje “razlike u mišljenju o dve do tri važne” stvari. "Ovi pregovori su održani nakon 40 dana nametnutog rata, i vođeni su u atmosferi nepoverenja i sumnje. Prirodno je da nije trebalo da očekujemo od početka da ćemo postići dogovor tokom jednog sastanka. To niko nije ni očekivao”, rekao je Bagei. Bagai je ranije