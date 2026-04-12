Tramp: Blokiraćemo sve brodove koji žele da uđu u Ormuski moreuz; Teheran: SAD nisu stekle naše poverenje

Do kasno u noć u Islamabadu su trajali razgovori između SAD i Irana o okončanju konflikta, Ormuskom moreuzu, iranskim zamrznutim sredstvima i Libanu, ali su završeni bez dogovora. Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je niko nije ni očekivao sporazum na prvom sastanku dve suprotstavljene strane. Sa druge strane, Centralna komanda SAD saopštila je da su američke snage počele da obezbeđuju uslove za deminiranje Ormuza.

15:10 Tramp: Blokiraćemo sve brodove koji žele da uđu u Ormuski moreuz Američki predsednik Donald Tramp rekao je da je većina tačaka na sastanku dogovorena, ali da pitanje nuklearnog oružja nije. Poručio je da će američka mornarica blokirati sve brodove koji žele da uđu u Ormuski moreuz, ili iz njega izađu. "U nekom trenutku, doći ćemo do principa 'SVIMA JE DOZVOLjEN ULAZ, SVIMA JE DOZVOLjEN IZLAZ', ali Iran nije dozvolio da se to desi samo rekavši: 'Možda postoji