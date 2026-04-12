BLISKOISTOČNI SUKOB - Hezbolah izveo niz napada dronovima i raketama na sever Izraela; Bela kuća o crvenim linijama sa Iranom

ISLAMABAD - Do kasno u noć u Islamabadu su trajali razgovori između SAD i Irana o okončanju konflikta, Ormuskom moreuzu, iranskim zamrznutim sredstvima i Libanu. Završeni su bez dogovora. Izrael, koji nije učestvovao u pregovorima, istakao je spremnost za nastavak vojnih akcija protiv Teherana i Hezbolaha.

Pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Islamabadu o okončanju sukoba trajali su do kasno u noć. Za Teheran su zahtevi Vašingtona o budućnosti tesnaca "ekstravagantni", dok iranski mediji pišu da je Vašington pristao da odmrzne sredstva Islamske Republike. Izrael, koji uopšte nije učestvovao u razgovorima, podvlači da Liban ne sme biti obuhvaćen mirovnim sporazumom, kao i da je u svakom trenutku spreman za nastavak rata protiv Irana. Za to vreme, američka