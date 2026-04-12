Siner osvojio masters u Monte Karlu i preuzeo vrh ATP liste

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
MONTE KARLO - Italijanski teniser Janik Siner osvojio je masters u Monte Karlu pošto je u finalu pobedio branioca pehara Karlosa Alkaraza rezultatom 2:0 (7:6(7:5), 6:3) za dva sata i 15 minuta, i tako preuzeo čelo ATP liste.

U prvom setu su oba tenisera razmenila po brejk, pa je odlučivao taj-brejk. U njemu drugu set loptu koristi Siner i tako dolazi do vođstva 1:0. Alkaraz u drugom setu prvi stiže do brejka, ali zatim Italijan dva puta oduzima servis Špancu i stiže do pobede koja mu istovremeno donosi prvo mesto na svetskoj ATP listi. Alkaraz tako nije uspeo da odbrani ni pehar u Monte Karlu, ni prvo mesto na ATP listi.
