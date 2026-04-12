U Mađarskoj se održavaju parlamentarni izbori

BUDIMPEŠTA - U Mađarskoj se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

Biračka mesta u Mađarskoj otvaraju se u 6.00 a zatvaraju se u 19.00 sati, prenosi Rojters. Prema anketama javnog mnjenja glavni rivali su stranka Fides aktuelnog mađarskog premijera Viktora Orbana i proevropska stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar. Na izborima, koji se održavaju u 106 izbornih jedinica, biće izabrano 199 poslanika Narodne skupštine Mađarske. Očekuje se da će Nacionalna izborna kancelarija objaviti preliminarne rezultate u izbornoj noći, a rok za