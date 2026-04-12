U prvih sat vremena 3,46 odsto Mađara glasalo na parlamentarnim izborima

BUDIMPEŠTA - Na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, koji su počeli jutros u 6.00 časova, do 7.00 časova zabeležena je izlaznost od 3,46 odsto, saopštila je mađarska izborna komisija.

U saopštenju se navodi da je u Budimpešti izlaznost do 7.00 časova bila 3,45 odsto. Jutros u 6.00 časova otvoreno je 10.047 biračkih mesta u Mađarskoj i očekuje se da će do večeras u 19.00 časova glasati oko 7,5 miliona birača, preneli su danas mađarski mediji. Nacionalna izborna kancelarija (NVI) će informisati javnost o izlaznosti sedam puta tokom izbornog dana i to, osim u 7.00 časova, i u 9, 11, 13, 15, 17 i 18.30 časova, prenosi "Mađar Nemzet". Objavljivanje