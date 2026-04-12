U Srbiji prvi put urađena transplatacija pluća, pacijent se dobro oporavlja

RTV pre 13 sati  |  Tanjug
BEOGRAD - Hirurzi Klinike za grudnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije napravili su veliki poduhvat prvom transplantacijom pluća u našoj zemlji, a četrdesetdvogodišnji pacijent se dobro oporavlja.

"Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da je uspešno obavljena prva transplantacija pluća u Srbiji, u saradnji sa timom Medicinskog univerziteta u Beču. Iako dug put predstoji, pacijent se dobro oporavlja. Ovaj zahvat je plod dugog rada i sistematskih priprema", izjavila je profesorka Maja Ercegovac, direktorka Klinike za grudnu hirurgiju, prenosi RTS. Zbog saradnje sa kolegama u Beču, čitav protokol priprema, procena, hirurški rad, postoperativni tok izgrađen je
Povezane vesti »

Veliki uspeh srpskih lekara: Prvi put urađena transplantacija pluća, pacijent se dobro oporavlja. Poduhvat trajao dva do tri…

Veliki uspeh srpskih lekara: Prvi put urađena transplantacija pluća, pacijent se dobro oporavlja. Poduhvat trajao dva do tri dana.

Dnevnik pre 24 sata
Urađena prva transplantacija pluća u Srbiji: Istorijski uspeh lekara UKC Srbije

Urađena prva transplantacija pluća u Srbiji: Istorijski uspeh lekara UKC Srbije

Blic pre 41 minuta
Urađena prva transplantacija pluća u Srbiji

Urađena prva transplantacija pluća u Srbiji

In medija pre 8 sati
Poduhvat srpskih lekara: Urađena prva transplantacija pluća u našoj zemlji, pacijent (42) se oporavlja

Poduhvat srpskih lekara: Urađena prva transplantacija pluća u našoj zemlji, pacijent (42) se oporavlja

Newsmax Balkans pre 12 sati
U Srbiji prvi put urađena transplatacija pluća, pacijent se dobro oporavlja

U Srbiji prvi put urađena transplatacija pluća, pacijent se dobro oporavlja

NIN pre 12 sati
Istorijski uspeh lekara: Urađena prva transplantacija pluća u Srbiji

Istorijski uspeh lekara: Urađena prva transplantacija pluća u Srbiji

Mondo pre 12 sati
U Srbiji prvi put urađena transplatacija pluća, pacijent se dobro oporavlja

U Srbiji prvi put urađena transplatacija pluća, pacijent se dobro oporavlja

Euronews pre 12 sati
Vaskrsenje Isusa Hrista svedoči o neuništivosti duha na kojem počiva hrišćanstvo

Vaskrsenje Isusa Hrista svedoči o neuništivosti duha na kojem počiva hrišćanstvo

RTK pre 24 sata
Veliki uspeh srpskih lekara: Prvi put urađena transplantacija pluća, pacijent se dobro oporavlja. Poduhvat trajao dva do tri…

Veliki uspeh srpskih lekara: Prvi put urađena transplantacija pluća, pacijent se dobro oporavlja. Poduhvat trajao dva do tri dana.

Dnevnik pre 24 sata
Kako da vam dom uvek izgleda sređeno bez dodatnog čišćenja

Kako da vam dom uvek izgleda sređeno bez dodatnog čišćenja

Newsmax Balkans pre 24 sata
"Pustili su ga na slobodu, gde je pravda..." Ava se ponovo oglasila nakon prijavljivanja partnera za nasilje

"Pustili su ga na slobodu, gde je pravda..." Ava se ponovo oglasila nakon prijavljivanja partnera za nasilje

Telegraf pre 24 sata
"Bojim se za svoj život" Ava Karabatić objavila uznemirujuću fotografiju povreda: "Ako mi se nešto dogodi..."

"Bojim se za svoj život" Ava Karabatić objavila uznemirujuću fotografiju povreda: "Ako mi se nešto dogodi..."

Telegraf pre 24 sata