Doktorka iz Niša preživela sedam operacija i bolest koja usmrti 99 odsto pacijenata

Ona se razbolela juna 2024. od ulceroznog kolitisa, a posle mesec i po dana bolest je toliko napredovala da je zahvatila čitavo debelo crevo i dobila je toksični megakolon, bolest koja usmrti 99 odsto pacijenata u svetu i kod nas.

Dimitrijević je za agenciju Beta kazala da je do leta pretprošle godine bila odličnog zdravlja, da je radila kao lekar na eksukurzijama i kao profesor na određeno vreme u Srednjoj medicinskoj školi, ali se onda preko noći sve promenilo. „Dan pre nego što sam se razbolela bila sam u teretani, trčala, vežbala, odradila sam ceo trening… Ujutru sam se probudila sa bolovima u stomaku i pojavila mi se krv u stolici“, kazala je Dimitrijević. Odmah je otišla na Kliniku za