Derbi Tel Aviva na Paliluli uticao na Zvezdine plej-of šanse

U nedelju se igrala odložena utakmica 30. kola Evrolige.

Veliki derbi Tel Aviva nije bio na programu u dvorani „Menora Mivtahim“, već je zbog ratnog stanja meč odigran u beogradskoj dvorani „Aleksandar Nikolić“. Laku pobedu ostvario je gostujući Hapoel – 88:99. Ekipa Dimitrisa Itudisa kontrolisala je čitav tok duela i sada skorom 23-14 deli treće mesto tabele sa Relom i Fenerbahčeom. Sa druge strane, Makabi je sa 18-19 ostao bez ikakvih šansi da se domogne plej-ina, budući da desetoplasirana Barselona sada ima dve pobede