Za Sinera postoji nešto važnije od prvog mesta na svetu

Sport klub pre 5 sati  |  Autor: Marko Vlahović
Janik Siner je osvojivši Masters u Monte Karlu ponovo postao svetski broj jedan.

Sledeća sedmica će biti njegova 67. na prvom mestu na svetu. Poslednji put je tu bio u novembru 2025. kada je Karlos Alkaraz preoteo tu poziciju pred ATP finale. Sada Siner ima 160 bodova više od Alkaraza. „Povratak na prvo mesto je sjajno, ali to je sekundarna stvar trenutno. Mislim o Rimu i Parizu“, rekao je Janik Siner koji ovom izjavom potvrđuje da je isključivo fokusiran na ono što sledi. Nije slučajno Siner međutim propustio da pomene Madrid u ovoj izjavi.
