Pep već najavljuje Arsenal: "U finalu Karabao kupa se niko ne bi kladio na nas, a sada..."

Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola najavio je težak meč protiv Arsenala iduće nedelje u Premijer ligi.

Biće to pravo finale šampionata Engleske. Dva tima trenutno odvaja šest poena s tim da Siti ima meč manje. "Tobdžije" nisu tako uverljive kao lani i deluje da je Siti u psihološkoj prednosti. Em su u boljoj formi, em su ih dobili u finalu Karabao kupa pre nekoliko nedelja. "Igraćemo protiv tima koji je u poslednjih 49 mečeva izgubio samo triput. U Ligi šampiona do sada nisu izgubili nijednom. U finalu Karabao kupa Siti je bio potpuni autsajder. Ni postoji osoba u