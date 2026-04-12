Hristos vaskrse! Sputnjik vernicima želi srećan Uskrs!

Pravoslavni hrišćani u više od 60 zemalja sveta, uključujući Srbiju, slave danas vaskrsenje Hristovo.

Vaskrs danas slave Ruska, Srpska, Gruzinska, Konstantinopoljska, Grčka, Bugarska, Jerusalimska i druge pravoslavne crkve. Vaskrs je najveći hrišćanski praznik jer suština hrišćanskog učenja označava Hristovo vaskrsnuće iz mrtvih kao pobedu vere i života nad smrću. Na Vaskrs se skidaju oltarske dveri da bi se time pokazalo da je Isus Hristos vaskrsenjem pobedio smrt i otvorio rajska vrata. Ljudi se za ovaj praznik pozdravljaju sa: „Hristos vaskrse“ i „Vaistinu