Moskva: Trajni mir sa Ukrajinom nastupiće kada Rusija obezbedi svoje interese

Rusija želi trajni mir sa Ukrajinom i on će nastupiti onda kada Rusija obezbedi svoje interese i postigne ciljeve koje je postavila na početku specijalne operacije, izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov za ruske medije.

Mirovni pregovori o rešavanju ukrajinskog pitanja nakon dolaska ruske vojske na granicu Donbasa biće „veoma složeni, pedantni i spori“, naglasio je portparol. Prema njegovim rečima, trenutni teritorijalni sporovi između Rusije i Ukrajine već iznose „nekoliko kilometara“, a kada se ti kilometri oslobode, ruske trupe će stići do administrativnih granica. Govoreći o uskršnjem primirju, Peskov je istakao da je Uskrs sveti praznik i za Ruse i za Ukrajince, tako da