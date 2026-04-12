Putinova čestitka: Vaskrs je simbol pobede života, ljubavi i pravde

Predsednik Rusije Vladimir Putin čestitao je pravoslavnim vernicima i svim građanima praznik Vaskrsa.

Predsednik je istakao da ovaj praznik ispunjava srca miliona ljudi iskrenom radošću i verom u pobedonosnu snagu života, kao i u trijumf ljubavi, dobra i pravde. Takođe je podsetio da Vaskrs ujedinjuje građane Rusije oko vekovnih tradicija, duhovnih i moralnih vrednosti i ideala. Prema njegovim rečima, Ruska pravoslavna crkva i druge hrišćanske konfesije imaju značajnu ulogu u očuvanju bogatog istorijskog i kulturnog nasleđa Rusije, jačanju instituta porodice i