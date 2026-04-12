Evo gde možete da gledate TV prenos utakmice Cedevita Olimpija - Partizan u ABA ligi

Košarkaši Partizana se posle poraza od Žalgirisa u Evroligi vraćaju obavezama u ABA ligi, a naredni rival biće im neugodna Cedevita Olimpija.

Crno-belima je ovaj duel mnogo važniji od prethodnog koji je odigran sa Žalgirisom u Evroligi. Beogradski klub je u dobroj poziciji u plejofu ABA lige, ima 19 pobeda i tri poraza, isto koliko i Dubai i ove dve ekipe dele prvu poziciju na tabeli. Sa druge strane, Cedevita Olimpija se nalazi na šestom mestu i želi da osigura mesto među šest ekipa, pobedom bi se približili tome. I ovaj duel možete gledati na TV-u, direktan prenost biće na kanalu TV Arena Sport Premium