Ispisana istorija fudbala! Imamo prvu ženu kao glavnog trenera u Ligama petica

Prema navodima nemačkih medija, što je kasnije potvrdio i sam klub, Mari Luiz Eta je od noćas nova glavna trenerka Union Berlina, što predstavlja istorijski trenutak za Bundesligu i najjači rang evropskog fudbal, jer je prvi put u Ligama petice jedna žena preuzela ulogu stalnog šefa stručnog štaba muškog prvog tima.

Odluka uprave kluba došla je posle poraza od Hajdenhajma (1:3), koji je dodatno produbio krizu rezultata i doveo do prekida saradnje sa dosadašnjim trenerom Štefenom Baumgartom i njegovim stručnim štabom. Iako Union Berlin trenutno nije u zoni ispadanja, u klubu su procenili da je potreban "šok efekat" kako bi se sezona stabilizovala i izbeglo dalje klizanje na tabeli. Eta je do sada bila deo stručnog štaba i vodila U19 tim Uniona, gde je stekla reputaciju trenera