Nikola Jokić ostaje bez MVP titule u NBA? Denver se oglasio i zabrinuo Srbiju pred meč odluke

Košarkaši Denver Nagetsa igaće protiv San Antonio Sparsa u noći između nedelje i ponedeljka poslednju utakmicu regularnog dela šampionata u NBA ligi, a klub iz Kolorada se oglasio i zabrinuo stanjem Nikole Jokića.

Naime, srpski centar, najbolji košarkaš na svetu, ima problema sa desnom šakom i njegova povreda ke pod kontrolom lekarskog tima, a njegov nastup označen je kao upitan. Ukoliko Nikola Jokić ne nastupi, izgubiće pravo na borbu za MVP priznanje koje se dodeljuje najboljem igraču u regularnom delu sezone. Osnovni parametar je da košarkaš odigra 65 utakmica u toku takmičarske godine, a Jokić je do sada odigrao tačno 64 i nedostaje mu ta jedna kako bi bio u trci za