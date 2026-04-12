Posle pokušaja vojnog udara u Brazilu: Uhapšena trojica vojnika osuđenih za zaveru

Brazilska vojska uhapsila je trojicu vojnika osuđenih za zaveru za izvršenje državnog udara 2022. godine, od kojih su dvojica begunci, preneli su brazilski mediji.

Ova hapšenja vezana su za istragu o pokušaju puča u okviru koje je do sada osuđeno ukupno 29 osoba zbog toga što su pokušale da spreče predsednika Luisa Injasija Lulu da Silvu da preuzme funkciju nakon pobede na izborima 2022. Grupa je širila lažne vesti kako bi stvorila institucionalnu nestabilnost koja bi pogodovala pokušaju državnog udara, preneo je G1 globo. Ostale osuđenike koji nisu pripadnici vojske uhapsiće Federalna policija. Brazilska vojska je sprovela