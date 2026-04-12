Sofronijević: Napreduju radovi na kompleksu železničke stanice Novi Beograd

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da radovi na izgradnji kompleksa železničke stanice Novi Beograd sa rekonstrukcijom mostovske konstrukcije, koja će biti završena do kraja ove godine, napreduju i da to predstavlja važan korak ka unapređenju železničke infrastrukture.

Ona je danas nakon obilaska radova rekla da će Stanica Novi Beograd biti jedna od ključnih tačaka za međunarodni transport, kao i važna veza ka Aerodromu "Nikola Tesla", Nacionalnom stadionu i budućem Ekspo kompleksu. Sofronijević je istakla da se u okviru kompleksa grade glavna stanična zgrada, moderan vestibil, nova nadstrešnica iznad perona, deo buduće tople veze ka autobuskoj stanici, stanični trg, kao i park. Paralelno sa tim, izvode se i radovi na